СРОЧНО! У Камалии проблемы с сердцем

24 ноября обладательница титула «Миссис мира 2008» Камалия почувствовала себя плохо во время Круглого стола, посвященного презентации документального фильма в защиту животных «Не убий!». Вместе с известными персоналиями, такими, как: Владимир Гришко, Стелла Захарова, Мика Ньютон, Алина Гросу, Камалия презентовала документальный фильм «Не убий!», который призывает против жестокого обращения с животными и против убийства животных с целью наживы. По окончании Круглого стола Камалии стало плохо. Отметим, что здоровье певицы было подорвано еще в начале сентября, в США, где певица принимала участие в качестве гостя в конкурсе «Мисс Америка 2008». На этот раз рецидив случился в Киеве. Камалию немедленно доставили в одну из частных клиник столицы. По настоянию врачей, сердечная недостаточность, которая преследует певицу с детства, на этот раз загонит Камалию в постель до конца года. Состояние здоровья Миссис Мира 2008 не даст ей возможности принять участия во всех запланированных мероприятиях. Среди них Правительственный концерт в ДК «Украина», председательство в жюри на конкурсе «Миссис и леди Болгарии 2008» и еще 7 публичных выступлений в нескольких странах мира.