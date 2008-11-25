Эми Уайнхаус разводится с мужем из-за измены

На днях британская певица и звезда стиля жизни «наркотики, рок-н-ролл» заявила, что ее брак с Блейком Филдер-Сивилом (Blake Fielder-Civil) подошел к концу. Как оказалось, недавно вышедший из тюрьмы Блейк променял несостоявшуюся семейную жизнь с Эми на роман с немецкой моделью Софи Шандорф (Sophie Schandorff). На самом деле такой поворот событий вполне предсказуем, ведь Уайнхаус почти не посещала мужа в тюрьме. Певица спохватилась только теперь, когда об измене стало известно. Но, что называется, поздно пить боржоми.