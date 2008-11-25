Крис Браун хочет спеть дуэтом с Мадонной

Популярный молодой поп-исполнитель Крис Браун (Chris Brown) хочет спеть с Мадонной (Madonna) дуэтом и включить их совместную композицию в свой новый студийный альбом. Рассказывая о своей новой пластинке «Graffiti», которая выйдет в свет в следующем году, 19-летний артист сообщил, что всегда мечтал о дуэте с королевой музыкального мира и британской рок-группой Coldplay. Крис также утверждает, что его новый студийный проект станет лучшим в его карьере. Артист считает, что с помощью нового альбома он станет мировой суперзвездой. Дата релиза долгожданной пластинки пока неизвестна. Ранее сообщалось, что в записи нового материала приняли участие такие звезды, как Рианна (Rihanna) и Джордин Спаркс (Jordin Sparks).