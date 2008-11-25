Валерии подарили золотой халат

На гастролях в Горно-Алтайске певице Валерии преподнесли в подарок расшитый золотом национальный халат, который испокон веков дарили самым любимым женщинам. После благотворительного концерта Валерии на сцену вышел 72-летний старейшина древнего алтайского рода Борис Алушкин и под бурные овации зала надел на певицу расшитый золотом красный халат-чегедек, сообщает LIfe. - Халат-чегедек у нас всегда дарят только любимой дочери, дорогой невестке и почтенной матери, - объяснил смысл своего подарка Алушкин. - Будьте счастливы и приезжайте к нам чаще! - Обещаю, будущим летом приехать на Алтай вместе с семьей, чтобы отдохнуть от пыльной и шумной столицы, ведь мы давно мечтала сплавиться на лодке по Катуни,- ответила смущенная Валерия и поклонилась в пояс старейшине.