Скончался известный дирижёр Ричард Хикокс

Один из наиболее выдающихся дирижеров мира, англичанин Ричард Хикокс скоропостижно скончался в возрасте 60 лет в воскресенье в гостиничном номере в Уэльсе. Смерть наступила после окончания записи в студии с Национальным валлийским оркестром BBC в городе Суонси, передает NEWSru.com. Хикокс с 2005 года занимал пост музыкального руководителя Австралийской оперы. За это время под его руководством на континенте прошло несколько местных премьер, включая "Любовь к трём апельсинам" Прокофьева и "Русалку" Дворжака. Его контракт на руководящем посту был продлён до 2012 года. За свою карьеру Хикокс работал с несколькими оркестрами. В том числе с лондонским ансамблем "Симфония", который основал в 1971 году, Нью-йоркским филармоническим оркестром, оркестром Баварского радио, оркестром Парижа и другими европейскими коллективами. В 2002 году он был удостоен ордена Британской империи. В 2006 году в пятый раз получил премию журнала "Граммофон" за альбом оркестровых песен "Стэнфорд". Его музыкальный багаж состоит из более чем 300 альбомов. Талантливый музыкант был женат на оперной певице Памеле Стивен. В браке у них трое детей. В этот четверг Хикокс должен был дирижировать премьерой оперы "Уходящие в море" Ралфа Воан-Уильямса в Английской национальной опере. По словам организаторов премьеры, несмотря ни на что, она состоится. Напомним, что в прошлом году умер ещё один всемирно известный дирижёр Мстислав Ростропович, на 81-м году жизни.