Бывшего участника группы «Машина времени» нашли мёртвым в российском городе

В Ивановской области (Россия) на окраине города Юрьевец найдено тело прежнего клавишника группы "Машина времени", который играл в коллективе с 1982 по 1989 годы. Как сообщается на сайте группы со ссылкой на Главное управление МВД по Центральному федеральному округу, музыкант был убит, а подозреваемый в его убийстве - 57-летний мужчина по фамилии Государев - уже задержан. Такую информацию передаёт УНИАН. По имеющейся информации, Александр Зайцев был убит ещё в мае 2008 года на одной из квартир Юрьевца, вероятно, в результате бытовой ссоры. Официально опознание, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, пока не проведены. Раньше в российской прессе появлялась информация, что в сентябре 2007 года Александр Зайцев, находясь в состоянии наркотического опьянения, был похищен неизвестными в Москве. Близкие музыканта допускали, что причиной похищения могло стать намерение преступников завладеть его московской квартирой.