У сиквела «Секса в большом городе» появился сюжет

Похоже, у сиквела ленты «Секс в большом городе» (Sex and the City, 2008) появился сюжет – во всяком случае, на этом почти настаивает Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри Брэдшоу. Не смотря на то, что большая часть зрителей все же ожидает увидеть Кэрри в роли матери, по данным oKino.ua, этого в сиквеле так и не случится. «Материнство вряд ли входит в ее планы, - признается 43-летняя актриса. – У нее совершенно другие цели». Паркер призналась, что по ее мнению, у них с режиссеромсценаристом Майклом Патриком Кингом уже готова новая история. Комментируя слух о том, что съемки новой ленты должны начаться летом 2009, актриса сказала: «Это вполне реалистичное расписание. Если выпускать ленту в 2010, то начало съемок должно приходиться примерно на следующее лето. Но если все сложится именно так, то все детали необходимо будет уладить уже в ближайшие пару месяцев». Слухи о том, что готовится сиквел ленты «Секс в большом городе» появились сразу после триумфа полнометражного продолжения сериала HBO. За первую неделю проката в США лента собрала более $57 миллионов – с конца мая она положила в карманы своих создателей $413,4 миллиона мировых сборов.