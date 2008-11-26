Малинин стал жертвой мошенников

Неделю назад жене известного певца Александра Малинина, которая является его же администратором, позвонил мужчина. Он представился директором актера Олега Меньшикова, и попросил ее предоставить для актера и его супруги билеты в ВИП-ложе. Эмма Валентиновна с радостью согласилась передать Меньшиковым билеты стоимостью 19 тысяч рублей и предложила подъехать курьеру в назначенное время и место. Однако после разговора, звонок ей показался очень странным. Эмма Валентиновна решила связаться с администратором актера, который в свою очередь всячески отрицал, что обращался к ней за билетами. Он так же сказал, что Олег Меньшиков даже не собирался идти на концерт Малинина, сообщает Life. Тогда жена Александра Малинина решила обратиться в милицию. Она пришла на встречу с курьером в назначенное время и принесла билеты. Рядом находились сотрудники милиции, которые наблюдали за происходящим. После того, как она передала билеты мошенникам, оперативники их задержали. Они были доставлены в ОВД Хамовники, и обвинены в мошенничестве. Сейчас в отношении двух жителей Московской области возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный семье Малининых составил 50 тысяч рублей.