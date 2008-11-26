Накануне дня рождения Мордюкова явилась сестре во сне

В квартире великой актрисы Нонны Мордюковой на Осеннем бульваре было сегодня как никогда многолюдно. Впервые после смерти легендарной Нонны Викторовны ее многочисленные братья и сестры собрались вместе. - Не смог приехать только младший брат, его с работы не отпустили, а остальные собрались, - говорит родная сестра актрисы Наталья Катаева. - Нонночка любила, когда на ее день рождения собиралась вся семья, сообщает Life. Сегодня Ноне Викторовне исполнилось бы 83 года. Полгода назад великой актрисы не стало. - Накануне мне приснился сон в котором Нонночка велела всем собраться, - продолжает Наталья Катаева. - говорила: «кто сможет - с палочкой, с коляской, как угодно, но все приползите». Просьбу умершей сестры братья и сестры не выполнить не могли. Поздравить Нонну Викторовну с днем рождения в ее собственную квартиру приехали пять родных сердец. По такому случаю Наталья Викторовна напекла пирогов с разнообразной начинкой, которые так любила легендарная актриса. - На кладбище сегодня не ходили. Священник сказал, что ее день теперь 6 июля, дата смерти, - продолжает сестра актрисы, - а сегодня мы как и прежде поздравили нашу любимую сестричку с днем рождения.