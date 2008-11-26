Vinky устала от вспышек

Курьезный и забавный случай произошел с Наташей Винокуровой (Vinky) на ее нижегородском концерте, входившем в гастрольный тур по России. Зал был забит под завязку, даже, несмотря на то, что Vinky довольно-таки часто радует своих поклонников сольными выступлениями за пределами столицы. Концерт начался с небольшой задержкой из-за общения Наташи с публикой и как следствие раздачи автографов и подписывания дисков. Итак, аппарат настроен, все готовы, шоу началось. В танцевальном партере внимание Vinky привлек один молодой человек, а точнее непрекращающаяся вспышка от его фотоаппарата, которая сильно мешала певице. По прошествии половины концерта Наташа уже не знала, куда деться от нее. «Я же не могу во время концерта сбежать со сцены, так что приходилось просто уворачиваться от новоявленного папарацци, но это у меня получалось не совсем эффективно, в итоге, он все равно настигал меня и щелкал снова и снова». В конце концов, Vinky была вынужден сделать небольшой перерыв в концертной программе. Она наклонилась к юноше, отобрала фотоаппарат и прямо на сцене, на радость и удивление зрителей, собственноручно устроила импровизированную фотосессию во всех ракурсах. Закончив, она вернула фотоаппарат и добавила – «Наверное, это укротит Вашу назойливость». Зал с юмором и пониманием отнесся к поступку певицы, так что вторая часть концерта прошла без фотовспышек. Однако, по окончании выступления, Наташа с радостью вышла к своим поклонникам и журналистам для фото. «Мое отношение к фотографам, журналистам и к прессе в целом очень дружелюбное. Я всегда стараюсь идти на встречу представителям СМИ, но этот случай не вписывается ни в какие рамки».