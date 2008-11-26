МакSим снялась в эротической фотосессии

Певица МакSим, похоже, больше уже не та робкая девочка-припевочка. По крайней мере, откровенная фотосъемка для глянцевого журнала в полной мере это доказала. Певица снялась в полуобнаженном виде! Артистка украсила обложку модного глянцевого журнала. МакSим приняла участие в весьма откровенной фотосессии для одного из самых рейтинговых мужских журналов. МакSим рассказала, что не торопилась с таким решением. По ее мнению, такой шаг должен быть сделан, когда популярность уже достигнута. Со свойственной МакSим иронией певица прокомментировала мужскому журналу свой шаг: «Мне кажется, вам сначала нужно было попробовать добиться успеха самостоятельно, без моей помощи. А мне – без вашей. Так ведь намного сложнее, правда? Зато теперь, когда у нас все получилось, мы можем с чистой совестью выступить вместе». На откровенных фотографиях МакSим выглядит весьма сексуально, и в то же время очень естественно. У создателей фотосессии не было задачи создать для певицы гламурный и надуманный образ, поэтому МакSим предстает в образе озорной девушки с характером, какой она в сущности и является.