Ани Лорак жених подарил дворец

Жизнь за городом на чистом воздухе, ближе к природе приобретает все большую популярность у звезд украинского шоу-бизнеса. Наверное, именно поэтому жених популярной певицы Ани Лорак Мурат, сделал своей возлюбленной роскошный подарок к Новому году – загородный коттедж неподалеку от Киева. Как стало известно, загородный дом был на днях приобретен Муратом в популярном коттеджном городке, который расположен примерно в 20 км от Киева по Житомирскому направлению. Это живописное место, с находящимся рядом лесом и большим озером имеет мощную современную инфраструктуру по типу города, с большим торгово-развлекательным центром, фитнесс-клубом и даже детским садом. Поэтому жить в нем популярной украинской певице будет спокойно, а главное комфортно. Сам коттедж представляет собой современный двухэтажный дом в западноевропейском стиле, который расположен на просторном участке. На первом этаже дома размещена просторная гостиная комната, с камином, большими окнами и выходом на террасу. Второй этаж – царство тишины и спокойствия. Три просторные спальни оборудованы дополнительной инсоляцией, которая создает ощущение пространства и домашнего уюта. «После выступления на Евровидении география моих гастролей увеличилась втрое. Я выступаю не только в Украине, но и Москве и Европе. А этот дом, подарок Мурата - идеальное место для отдыха и восстановления сил, после напряженных туров. Ведь там свежий воздух и никакой городской суеты. Мне нравится, что я смогу обустроить дом по своему вкусу. Это очень важно, ведь он - частичка души», - поделилась радостью Ани Лорак.