The Prodigy представили трек-лист нового альбома

Музыкальный британский коллектив The Prodigy представил трек-лист нового студийного альбома «Invaders Must Die». В пластинку, которая выйдет в свет 2 марта 2009 года, войдет 11 композиций, многие из которых группа уже презентовала на своих концертах. Известно, что поклонники смогут скачать заглавный трек «Invaders Must Die» на официальном сайте команды с сегодняшнего дня, 26 ноября. Функция бесплатного скачивания будет доступна всего неделю. The Prodigy также анонсировали новый гастрольный тур в поддержку альбома, который начнется весной 2009 года. Трек-лист: 01. Invaders Must Die 02. Omen 03. Thunder 04. Colours 05. Take Me To The Hospital 06. Warrior's Dance 07. Run With The Wolves 08. Omen Reprise 09. World’s On Fire 10. Piranha 11. Stand Up