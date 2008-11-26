Анжелина Джоли снова беременна

Один из американских журналов утверждает, что знаменитая голливудская актриса Анжелина Джоли (Angelina Jolie) снова ждет ребенка. Еженедельник In Touch сообщает, что звезда кино беременна еще одним ребенком, который станет седьмым малышом в семье Джоли-Питта. Представители актрисы не спешат опровергать слухи, опубликованные популярным изданием. Напомним, что ранее Анжелина и ее партнер Брэд Питт (Brad Pitt) сообщали прессе, что хотели бы пополнить свое семейство еще одним ребенком. «В нашем доме царит хаос, - недавно призналась актриса, - Но я бы хотела родить еще одного ребенка». Помимо этого, на прошлой неделе Анжелина сообщила, что планирует уйти из кино ради своей семьи и посвятить всю себя воспитанию своих многочисленных детей.