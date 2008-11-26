Кристовский станет папой четвертый раз

В семье популярного артиста Сергея Кристовского ожидается пополнение - его супруга Наталья, словно стараясь попасть в книгу рекордов Гиннеса, беременна четвертый раз. Через два месяца в многодетной семье артиста появится новый малыш, восьмое на двоих (у Владимира Кристовского тоже подрастают четверо). В ожидании чуда Наталья чувствует себя замечательно. Более того, она с удовольствием сопровождает своего супруга на светских мероприятиях. В эти дни Сергей относится к своей жене с особой теплотой и заботой. При каждой возможности он старается побыстрее приехать к Наташе, чтобы побольше провести время рядом. Малышня - семеро Кристовских по лавкам - тоже ждут не дождутся братика. - Конечно, я очень хочу сына, так что мы находимся в стадии ожидания - кто же в этот раз появится на свет? - говорит Сергей. - Жена уже привыкла все время быть беременной, это ее нормальное состояние. Для моей супруги давно уже неактуально - поправиться или испортить фигуру, потому что она рожает все время. Мы давно хотели уравнять количество наследников.