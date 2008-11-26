Канал ТНТ закрывает рейтинговые передачи

B СМИ прошел слух о закрытии рейтинговой передачи канала ТНТ, а именно интимного шоу "Секс с Анфисой Чеховой". Обеспокоенные судьбой главной героини - Анфисы Чеховой, выяснили суть проблемы. Оказалось, что на канале даже и не думали о сокращении передач, тем более рейтинговых. Все это раздутый слух, в силу грядущего кризиса. На ТНТ уверены, что в декабре передача точно будет. А прогнозировать будущее не берутся даже ведущие экономисты страны. Время покажет. Пока на канале не сократили ни одного служащего, не смотря на всеобщее увольнение. Программа «Секс с Анфисой Чеховой» делается пакетами, примерно 5-6 программ. Уже отснят очередной пакет программ, он будет показан в декабре. — Нам кажется, что такие слухи, просто паника, — считают на канале. ТНТ официально заявляет: программу Анфисы Чеховой в ближайшем будущем никто закрывать не собирается, сообщает Правда.ру