Надежду Бабкину поразил поступок сына

Певица Надежда Бабкина в недавнем интервью посетовала, что у нее сейчас нет конкурентов. Этот факт артистку совсем не радует, ведь это может говорить лишь о непопулярности избранного Надеждой Георгиевной жанра русской песни. Тем более удивительным для Бабкиной было поведение ее сына Данилы. Молодой человек однажды поразил маму необычным поступком: он привел на ее спектакль практически весь свой курс. "По моим наблюдениям и ощущениям, отношение к жанру народной песни с недавних пор начало меняться в положительную сторону. Он становится модным, хотя я не люблю это слово, - делится певица в интервью "Аргументам и фактам". - Однажды мой сын Данила - он сейчас учится в юридической академии - заявил мне: "Мам, у меня с курса человек двести очень хотят попасть на твой концерт. Организуешь?" Я слегка опешила и говорю ему: "Да перестань, они прикалываются…" А он: "Нет, серьезно хотят!" "Ребята действительно пришли, - продолжила певица, - но меня поразило не это. После концерта они дожидались меня у служебного входа. И одна девочка сказала: "Надежда, огромное спасибо вам за то, что мы смогли прикоснуться к тому, чего не знаем, и почувствовать себя русскими людьми". Меня эти слова тогда очень тронули". По словам певицы, гастролируя по стране, она видит неподдельный людской интерес к собственному творчеству, даже несмотря на то, что ее песни давно не звучат на радио, а по телевизору можно увидеть лишь пару номеров из ее репертуара. "Если честно, то у Надежды Бабкиной и ее ансамбля "Русская песня" сегодня конкуренции нет. Это не потому, что я такая крутая и недосягаемая, а потому, что таково реальное положение вещей. Это ужасно! - переживает певица. - Я пытаюсь изменить ситуацию и сама себе создаю конкуренцию. На данный момент мною на базе нашего театра сформировано девять коллективов. Все они работают на высочайшем уровне. У каждого свой творческий почерк, на который я ни в коем случае не влияю. Да, возможно, им не хватает раскрутки, но я уверена, что их время настанет".