Почему Григорий Лепс попал в реанимацию

Как мы уже писали, известный певец Григорий Лепс две недели назад оказался на больничной койке. Артисту стало плохо прямо перед собственным концертом: из-за язвы желудка открылось внутреннее кровотечение. Жизнь Григория тогда спасла лишь срочная госпитализация. По словам врачей, счет шел буквально на секунды. К счастью, медикам удалось справиться с недугом артиста. Сейчас Григорий Лепс уже дома и надеется скоро снова выйти на сцену. После выписки артисту прописали строгую диету и запретили употреблять спиртное. "Диета как диета. Сейчас буду просто жестче к себе относиться, стараться больше отдыхать, лучше спать, меньше пить, лучше вообще не пить", - говорит певец. Кстати, в реанимацию Григорий попал вовсе не из-за тяги к горячительным напиткам. "Я теперь бросил пить минимум лет на пять", - уверяет Лепс. "Да я особо и не напивался, - поделился певец. - Бутылочку выпивал в день. Винца со льдом и вишневым соком. У меня была такая вкусовая аура. Алкоголь здесь ни при чем. Я до этого сколько лет не выпивал – лет семь... потом еще три года, и сейчас опять. Никаких проблем я при этом не испытываю. Врач еще запретил курить. Надо подумать, как действительно бросить". Сейчас у Лепса множество творческих планов, так что болеть в ближайшее время он больше не собирается. "Думаю, еще недели две, и полностью восстановлюсь, - рассказал артист "Комсомольской правде". - Собираюсь 29 ноября участвовать в концерте на премии "Золотой граммофон", а 1 декабря в Санкт-Петербурге уже будет сольное выступление. Кремлевские же концерты, которые пришлось отменить из-за болезни, состоятся 12-13 февраля там же, в Кремле".