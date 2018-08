Новое детище Бритни Спирс увидело свет

Певица Бритни Спирс после затяжной паузы в дискографии, связанной с рождением детей и прочими семейными делами, стала выдавать по альбому в год. Ее прошлый релиз Blackout встретил довольно теплые оценки критиков, хотя состояние самой артистки на тот момент оставляло желать лучшего. Этой осенью Бритни взяла три награды MTV Video Music Awards за песню Piece Of Me. К тому времени у нее уже был практически готов и новый альбом Circus, который певица обещала выпустить 2 декабря, к своему 27-му дню рождения. На самом деле новое детище звезды появилось в Сети на неделю раньше официального релиза, причем досрочное появление его на свет не стало происками пиратов. Певица Бритни Спирс после затяжной паузы в дискографии, связанной с рождением детей и прочими семейными делами, стала выдавать по альбому в год. Ее прошлый релиз Blackout встретил довольно теплые оценки критиков, хотя состояние самой артистки на тот момент оставляло желать лучшего. Этой осенью Бритни взяла три награды MTV Video Music Awards за песню Piece Of Me. К тому времени у нее уже был практически готов и новый альбом Circus, который певица обещала выпустить 2 декабря, к своему 27-му дню рождения. На самом деле новое детище звезды появилось в Сети на неделю раньше официального релиза, причем досрочное появление его на свет не стало происками пиратов.