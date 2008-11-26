Группа Reflex не знает слова собственных хитов!

На юбилее детского музыкального театра группа «Reflex» опозорилась перед зрителями, сделав попытку блеснуть своими голосами живьем. Девушки решили научиться петь после того, как неоднократно были пойманы на использовании «фанеры» на концертах, выдаваемых за «живое» выступление. Одна из солисток группы Женя Малахова является выпускницей Детского музыкального театра юного актера, и потому на его 20-летие в театре Эстрады приехала, чтобы вместе с другими солистками обыкновенно «фанерной» группы «Reflex» исполнить песню «Танцы-танцы», пишет newsmusic.ru. Исполнить ее пришлось живьем, потому что все выпускники уважаемого детского театра пели в этот вечер не под фонограмму. Но у «Рефлекса» не получилось порадовать публику живым исполнением. Несмотря на то, что данной композиции уже не один год, во время ее исполнения Женя Малахова умудрилась забыть слова. Коллеги тоже не смогли вспомнить слова собственной песни, поэтому Малахова просто открыла рот и с удивительно глупым видом молчала под инструментальную фонограмму. На помощь группе пришел Николай Басков, который принялся активно подпевать слова куплета, и сгладил неприятное впечатление от непрофессионализма группы «Reflex». Так что все аплодисменты зрителей достались исключительно Николаю Баскову.