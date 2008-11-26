В Москве Ривз раскрыл тайну Мадонны

В Москве Киану Ривз раскрыл шокирующую правду о самом громком звездном разводе этого года. По словам актера, Мадонна и Гай Ритчи не хотят озвучивать истинную причину своего расставания, поскольку она слишком интимна. 50-летняя певица более всего заинтересована в том, чтобы их семейная тайна не была раскрыта. Еще бы: ведь поп-звезда на протяжении многих лет прочно занимает позицию мирового секс-символа. И ей придется очень несладко, если поклонники узнают: Гай Ритчи отказался заниматься сексом со своей женой! Киану Ривз предпочитает не распространяться о своей личной жизни, равно как и о секретах своих коллег. Но русская водка развязала язык голливудского молчуна. Поскольку привычка скрывать правду о себе стала второй натурой героя «Матрицы», а на откровения после употребления 40-градусного напитка его, как это обычно и бывает, потянуло, Ривз решил поговорить о разладе в семье Мадонны и Гая Ритчи. Накануне своего отлета из России ночью в ресторане отеля Киану признался, что знает о причине расставания пары от общих друзей. Ривз заявил, что понимает Гая и даже сочувствует ему, сообщает LIfe. - Мадонна перестала быть женщиной, - говорил Ривз. - Посмотрите, во что она себя превратила диетами и тренировками? В ней не осталось секса. Я понимаю, почему Гай не захотел ложиться с ней в постель. По словам Ривза, отказ Ритчи от секса с женой стал причиной краха звездного брака. Мадонна не смогла смириться с тем, что больше не является желанной. И хотя Гай хотел сохранить семью ради того, чтобы находиться рядом с детьми, звезда заняла твердую позицию: брака без секса в ее жизни не будет. Чтобы обезопасить себя от провокаций со стороны супруга, Мадонна тайно начала собирать на него досье с доказательствами того, что Гай Ритчи - «пьяница и женоненавистник». Певица пообещала обнародовать секретные материалы в случае, если режиссер проговорится о своем нежелании выполнять супружеские обязанности. Однако Гай честно сохранил их секрет. А вот Киану это сделать не удалось.