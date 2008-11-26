Витас забрал жену и дочку из роддома

Жену популярного певца выписали из клиники. Накануне вечером около 19.30 шикарный белый лимузин Витаса подкатил к территории московского центра планирования семьи. Выйдя из салона авто, счастливый папа с цветами зашел в подъезд роддома. Несмотря на то что официальное время выписки уже закончилось, для любимого артиста медики сделали исключение. Через несколько минут Витас появился на пороге клиники уже с женой Светланой и маленьким свертком на руках. Поблагодарив врачей, певец посадил своих любимых девочек в лимузин и отправился вместе с ними домой. Напомним, 21 ноября жена Витаса подарила ему дочку. Малышка весом 3 кг 280 гр и ростом 52 см появилась на свет в одной из лучших клиник Москвы. В элитный роддом будущий папа привез свою половинку на «инфинити» около 8 часов утра. Именно здесь 24-летняя супруга исполнителя Светлана наблюдалась на протяжении всей беременности. Витас постоянно находился рядом с любимой и присутствовал при родах.