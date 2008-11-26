Пласидо Доминго и Метрополитен-опера отметят юбилеи

Нью-йоркский театр Метрополитен-опера устроит 15 марта 2009 года гала-концерт в честь своего 125-летия и 40-летия со дня дебюта Пласидо Доминго на сцене театра. Программа концерта уже определена, в нее войдут 26 номеров из самых знаменитых постановок прошлых лет. Доминго будет главным гостем вечера. Дирижировать предстоит Джеймсу Ливайну. В ходе гала-вечера на сцене появятся не только знаменитые певцы, но и исторические декорации, в том числе работы Марка Шагала для "Волшебной флейты" (1967 год), оформление первого "Парсифаля", поставленного не в Байрейте (1903), декорации к мировой премьере оперы Пуччини "Девушка с Запада" (1910), реквизит первой постановки "Фауста" в Метрополитен-опера (1883).