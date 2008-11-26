Антона Макарского хочет удивить супруга

В новой квартире звезды "Notre Dame de Paris" - актера и певца Антона Макарского ожидается пополнение в виде огромного белого рояля. Такой необычный и нужный для Макарского подарок приготовила его супруга и по совместительству продюсер Виктория Морозова. Именинник Антон Макарский решил не изменять традициям и отметить свой 33-й день рождения на работе. Уже несколько лет подряд популярный актер принимает поздравления на сцене. "Отмечать день рождения будем на гастролях, как всегда, - рассказала Виктория Морозова. - Уже пять лет так празднуем. Нам нравится!" Антон Макарский пребывает в неведении относительно того, какой подарок ему приготовила супруга. Вика хочет открыть мужу свою тайну ровно в семь часов вечера - перед тем, как артист выйдет на сцену. "Дело в том, что Антон родился в семь вечера, - улыбается корреспонденту Дней.Ру жена Макарского. – Поэтому перед тем, как начнется концерт, я и вся наша актерская труппа его дружно поздравим с днем рождения. И именно в этот момент я ему скажу, какой подарок его ждет дома". К слову, не так давно звездная пара свила новое гнездышко в большом шикарном доме в Подмосковье, съехав с московской квартиры, где их ограбили. Тогда квартирные воры воспользовались тем, что хозяева гастролировали, и, особо не церемонясь, унесли более миллиона рублей, коллекцию наручных часов Антона, ноутбук и норковую шубу Вики. Супруги давно хотели покинуть злосчастную квартиру, мечтая о большом и просторном доме за городом. Недавно их мечта осуществилась, а новая жилплощадь, по словам Вики, позволяет приобретать габаритные подарки. "Я подарю Антону домашний рояль Yamaha! Новую модель, между прочим, - продолжает рассказывать Вика. – Нам давно его не хватало! И теперь мы сможем дома репетировать и музицировать! Вообще, этот инструмент должен был давно быть у нас, но мы жили в маленькой и тесной квартире, где нас и обворовали. А теперь все иначе. Места дома очень много, и поэтому рояль не будет мешать!"