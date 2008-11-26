Пэрис Хилтон хочет замуж за Бенджи Мэддена

Разделив с Николь Ричи (Nicole Richie) близнецов-музыкантов-Мэдденов из Good Charlotte, Пэрис была счастлива. Но не надолго. На днях знаменитая блондинка рассталась со своим Бенджи. Но теперь Пэрис мечтает вернуть музыканта и даже выйти за него замуж, сообщает Showbiz Media. Как оказалось, Пэрис умышленно разорвала отношения с Бенджи Мэдденом (Benji Madden), чтобы проверить, насколько сильна их привязанность друг к другу. Ведь прежде чем стать миссис Мэдден, мисс Хилтон должна быть на сто процентов уверена в своих чувствах. В одном из интервью наследница призналась: «Я все еще люблю Бенджи. Все эти сплетни, будто я его бросила – чушь. Это было общее решение. Мы просто взяли перерыв. Он потрясающий мужчина. И я все еще влюблена в него».