Жанна Агузарова встречается с немецким олигархом

Совсем недавно Интернет пестрел сообщениями о том, что Жанна Агузарова предпринимает попытки ухаживать за Максимом Галкиным. Но, как оказалось, внимания «лунной певице» хватает из без этого, сообщает Showbiz Media. Дело во том, что Агузарова сама принимает ухаживания от 32-летнего немецого бизнесмена Маттиас Винцер. Их роман длится уже второй месяц. За это время Маттиас подарил Жанне украшений на 12 млн евро. В эту сумму вошли часы за 3 млн евро, колье за 1,5 млн евро, браслет за 2 млн евро и другие, не менее дорогие, аксессуары. Причем, по словам близких к кругам певицы источников, Агузарова носит эти драгоценности с рыночной бижутерией.