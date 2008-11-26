Сегодня стартовал официальный сайт Алана Бадоева!

Удивительно, но до сих пор у гениального и самого востребованного на территории СНГ режиссера Алана Бадоева не было официального сайта в Интернете! Но Алан – человек, который любит идеальность во всем, поэтому к созданию персональной страницы подошел со всей серьезностью, и разработка сайта велась практически целый год. Теперь же все поклонники талантливого режиссера смогут искренне восхититься сайтом, который выглядит не менее оригинально и креативно, чем видеоклипы Алана Бадоева. Сайт разработан по самым модным техническим новинкам, с использованием flash-технологий. Дизайн исполнен в стильной палитре ч/б, которая удачно разбавляется алыми тонами. А каждая страница несет в себе нотку интриги. Здесь вы найдете детальную биографию режиссера, практически все видеоклипы украинских, российских и зарубежных артистов, авторство которых принадлежит Алану Бадоеву: Алла Пугачева, Валерий Меладзе, ВИА Гра, Жанна Фриске, Верка Сердючка, Валерия, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Таисия Повалий, Ассия Ахат, Ани Лорак, Тина Кароль и мн. др. А кроме того, вы сможете оценить и обсудить новые работы, пообщаться с самим режиссером и увидеть то, что не доступно глазу массового зрителя – эксклюзивные ролики, трейлер фильма «orANGELove» и всяческие пикантные моменты со съемок клипов. Посетители сайта будут приятно удивлены необыкновенной навигацией, а во время пребывания на данном сайте возникнет легкий эффект присутствия непосредственно на съемочной площадке и возможность почувствовать себя в загадочном мире кино. Уже сегодня вы сможете увидеть фильм о клипе Аллы Пугачевой «Приглашаю на закат», клип Александра Ломинского «Полночь», а также клип группы «Gouache», снятый в рамках благотворительной акции Алана Бадоева и экслюзивные интригующие кадры нового видео дуэта «Алиби». Адрес официального сайта Алана Бадоева: www.badoev.com.