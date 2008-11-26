Ксения Собчак чувствует себя лошадью…

Во время церемонии премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге ее ведущая Ксения Собчак призналась, что чувствует себя лошадью. Для вручения одной из наград на сцену вышел Александр Друзь. Ведущие, в лице Ивана Урганта и самой Собчак принялись высказывать Александру комплименты. - Я чувствую себя просто бронзовым конем! – смутившись, произнес Друзь. - Ну и что? Я часто чувствую себя лошадью! - ответила Собчак. - Ну и как вы с Александром Друзем будете разбираться? - спросил Ургант. - Да как обычно: Ксения - лошадь, я наездник! - парировал Друзь.