Руслан Квинта протер розовые очки фабрикантам!

Вслед за множеством представителей шоу-бизнеса уму-разуму фабрикантов решил поучить один из самых популярных композиторов Украины Руслан Квинта. А научить он может многому, ведь за его плечами собственная сольная карьера певца, позже он заслужил звание звездного композитора, ну а сейчас ещё и продюсированием артистов занялся. И кстати, с одним своим проектом мегастёбной группой «Карлос и Пиндос» Руслан Квинта и навестил «Звездный дом», захватив в подарок «фабрикантам» торт. Познакомившись с участниками «Фабрики», продюсер и композитор поинтересовался, кем видят они себя после завершения шоу. Однозначно на этот вопрос ответить смогли не все, вероятно «фабриканты» еще не заглядывали вперед, твердо веря в свою победу. Увидев это, Руслан Квинта начал давить на больные места участников, говоря, что шоу-бизнес далеко не такое легкое и веселое занятие, как кажется. Продюсер предупредил «звездочек», что далее путь к славе будет намного труднее, чем в «Звёздном доме», а самой большой проблемой окажется публичность. Но если первые советы и нравоучения «фабриканты» «проглотили», то с последним не согласились. На что Руслан Квинта, покачав головой, таинственно ответил: «Ну-ну, подождем, посмотрим…» «Я со скепсисом отправился на «Фабрику», так как не верю в искусственное создание артистов. – Поделился своими впечатлениями Руслан Квинта. – Как-то мельком глянул по телевизору телеверсию этого шоу – мне не понравилось, все кажется наигранным, несерьезным, каким-то детским. Но побывав в «Звездном доме», я кардинально изменил своё мнение по отношению к этому проекту. Ребята молодцы. Они напористы, полны огня, целеустремленны, трудолюбивы и талантливы. Думаю, некоторые из них скоро станут популярными артистами. В частности, таким я уже вижу Дантеса. Также мне очень понравился Дарвин – он талантливый композитор. Остальные участники также хороши, поэтому трудно предугадать победителя». Помимо трудных разговоров о жизни в шоу-бизнесе, Руслан Квинта с группой «Карлос и Пиндос» решили повеселить ребят, так как отчетливо ощутили их скуку по улицами, живому общению, воздуху. Поэтому продюсер устроил откровенный вольный разговор с «фабрикантами». Влад и Юнона с группы «Карлос и Пиндос» рассказывали о своем свежем опыте становления как артистов, а после чего сорвали восхитительные эмоции и гору улыбок, исполнив свой новый хит «Китайцы». Композитор и продюсер тоже решил немного размяться и взялся аккомпанировать композицию «Белые розы» Юрия Шатунова, ну а раскрепощенные «фабриканты» тут же начали подпевать. Участникам «Фабрики» настолько понравилась компания Руслана Квинты и группы «Карлос и Пиндос», что они долго не отпускали звёздных гостей. Но уходя, продюсер и композитор утешил «фабрикантов», пообещав ещё увидеться с ними.