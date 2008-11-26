«ВИА Гра» вывела в свет сына (ФОТО)

Солистка группы «ВИА Гра» посетила премьеру диснеевского мультфильма «Вольт» в кинотеатре «Октябрь» вместе со своим 5-летним сыном Костей. Не секрет, что Альбина Джанабаева очень редко видится с малышом из-за частых гастролей. На этот раз молодая мама постаралась отложить все дела, чтобы устроить сюрприз сынишке. Но работа вновь не позволила певице в полной мере посвятить себя общению с ребенком, плотный график помешал Джанабаевой приехать на премьеру вовремя. - Я рада каждой минуте, которую провожу с сыном, - делится с «ТД» Альбина. - Костю я воспитываю очень демократично и планов на его будущее пока не строю.