У Анны Седоковой искали наркотики!

Вчера вечером певица и секс символ Украины Анна Седокова направилась в аэропорт «Борисполь», чтобы вылететь в столицу России, где в последнее время и работает. Стильная исполнительница облачилась в темную одежду, а её строгий и таинственный образ подчеркивали затемненные солнечные очки. Дорожная сумочка тоже не отличалась особенной цветовой гаммой, попадая в тон наряда певицы. На контрольном пункте аэропорта сотрудники милиции попросили Анну Седокову пройти в отделение, не объясняя причины задержания. На заявления певицы о том, что у неё скоро вылет сотрудники правоохранительных органов предпочли не реагировать. Патрульный эскорт доставил Анну Седокову в участок и незамедлительно принялся обыскивать популярную певицу. И лишь когда исполнительницу обыскали и проверили сумочки, объяснили, что заподозрили её в хранении и перевозке наркотических средств. Хотя предлог для обыска не совсем убедительный, но сотрудников правоохранительных органов понять можно – ведь каким ещё образом им бы удалось пощупать секс символ Украины? Сама же певица созналась, что эта ситуация сначала её напугала, а потом стало как-то не по себе, ведь по существу её приняли за дилера. Но извинения правоохранительных органов целительно подействовали на расстроенную украинскую звезду, и уже вскоре она сверкала умопомрачительной улыбкой.