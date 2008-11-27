Невеста в купальнике от Юлии Айсиной разогрела фэшн-ресторан!

22 ноября в одном из самых модных ресторанов Киева «Place» состоялся закрытый показ платьев от лучших дизайнеров Украины. На гламурное событие заглянули акулы фэшн индустрии и шоу-бизнеса, которые и стали главными членами жюри, а по совместительству и критиками показа. Правда, саму демонстрацию платьев критиковать не пришлось, разве что слегка подкачала организация праздника. Создалась очень рассеянная атмосфера и даже приглашенный на мероприятие известный голландский ди-джей Mehdi Deyes не смог подогреть ни атмосферу, ни настроение гостей. Многим гостям, как и приглашенной на событие самой экстравагантной группе нашего музыкального Олимпа «SMS», пришлось скучать, сидя за столиком. Ситуация значительно улучшилась, когда по залу ресторана начали дефилировать модели, демонстрируя праздничные платья от известных дизайнеров Украины. Внимание всех приглашенных было буквально приковано к показу. Необычная обстановка, непривычный круг гостей, нешаблонный подход к показу, неофициальная атмосфера, неординарная музыка и, самое главное, невероятно гламурный показ, который временами соприкасался с позитивным пафосом. Все проколы организации моментом были забыты, а на первый план вышли симпатичные модели, которые расхаживали между столиков ресторана, демонстрируя платья. Невероятный фурор на всех присутствующих произвела модель, одетая в платье известного среди бомонда Украины дизайнера Юлии Айсиной. Девушка вышла в гламурненьком купальнике, прикрываясь большой свадебной фатой. Публика, увидев платье, сразу же оживилась, разогрелась. Мужчины поспешили заказывать горячительные напитки и нарекли платье от Юлии Айсиной «Невеста в купальнике». Кстати, это платье закрывало показ в фэшн-ресторане, но на его счету есть еще одно, более значительное закрытие… Именно им закрывалась коллекция Юлии Айсиной на Украинской Неделе Моды.