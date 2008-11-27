Финансовый кризис ударил по Фриске

Проблемы мировой экономики больно ударили по карману звезд отечественного шоу-бизнеса. Если обычно декабрьские заработки артистов едва не превышали прибыль за весь остальной год, то нынешняя зима не принесет им ожидаемых дивидендов. Как стало известно Life, одной из жертв кризиса стала очаровательная Жанна Фриске. В минувшем году артистка побила, пожалуй, все рекорды по количеству приглашений на частные концерты. Теперь Жанна ставит «антирекорд» - в следующем месяце звезда выступает всего на трех корпоративах! - В прошлом году у Жанны было сумасшедшее расписание, за последний зимний месяц она должна была дать 53 концерта, - рассказал менеджер певицы. - А сейчас - на 50 выступлений меньше.