ЧП на концерте Билана

Во время выступления Димы Билана в Перми с одной из его фанаток едва не произошла трагедия. Девушка в экстазе кинулась к кумиру на лед, чтобы передать цветы, и, поскользнувшись, упала. От сильного удара о лед 19-летняя Оля Смирнова потеряла сознание. Организаторы концерта тут же вызвали для нее «скорую», сообщает Life Девушку госпитализировали с диагнозом «сотрясение мозга». - Узнав о несчастье, случившемся с поклонницей, Билан передал для нее цветы и открытку с автографом, - говорят организаторы. - Дима Билан сразил меня в прямом смысле этого слова, - улыбается Оля. - Хоть на теле остались синяки и немного побаливает голова, но я не жалею, что пошла на концерт кумира и увидела его вживую!