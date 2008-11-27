Партнер Седоковой по «Ледниковому периоду-3» назвал дочь в ее честь

За время своего участия в проекте «Ледниковый период-3» Анна Седокова не только переборола свой страх перед льдом и научилась кататься на коньках… У нее сложились очень теплые и дружеские отношения с партнером Андреем Хвалько. Не удивительно, ведь они проводили много времени вместе, репетируя постановки и готовясь к своим совместным выступлениям. Отношения сложились настолько дружескими, что Андрей решил назвать свою новорожденную дочурку, которая появилась на свет 9 ноября, именем Аннабелль. А как все помнят, этим сценическим псевдонимом Анна Седокова пользовалась во время супружеской жизни с футболистом Валентином Белькевичем. Андрей Хвалько и его жена Елена Леонова — известная пара фигуристов-профессионалов, знаменитая на весь мир. Фигуристы выиграли подряд два Чемпионата мира среди профессионалов, завоевав любовь и признание во всем мире. Пара проживает в Америке и постоянно находиться вместе. Единственный раз, когда Андрею пришлось уехать от жены так надолго, это во время участия в проекте «Ледниковый период-3». Буквально перед рождением дочери Андрей вернулся в Америку.