У Анастасии Волочковой новый мужчина

Не успели утихнуть страсти о разводе Анастасии Волочковой и ее супруга Игоря Вдовина, как балерину застали с другим мужчиной. В Санкт-Петербурге балерина выходила из своей квартиры в компании статного брюнета. Интересно, что происходило это ранним утром, а это сразу наводит на мысли о совместно проведенной ночи. Впрочем, узнать об это наверняка у самих участников истории было бы сложно. Папарацци едва успели запечатлеть парочку, прежде чем Волочкова и ее спутник скрылись на авто с тонированными стеклами. Позже таинственного незнакомца опознали как солиста труппы Большого театра, артиста балета Рината Арифулина. Танцовщик не стал отрицать близких отношений с Волочковой. "Мы с Настей давние друзья, - сказал Ринат. - Я действительно сейчас много нахожусь рядом с ней. Я участвую во всех ее танцевальных программах, мы вместе ездим на гастроли, часто находимся рядом. Первый дуэт у нас случился в Большом театре. А около двух с половиной лет назад я стал плотно сотрудничать с Анастасией". По словам Арифулина, он в курсе нынешних проблем балерины и сейчас старается во всем ее поддерживать. "Да, я знаю о ее личной жизни, - сказал танцовщик. - Потому что сейчас один из немногих, а может, и единственный, кому она доверяет. Конечно, начнутся всяческие домыслы. Мне от этого ни тепло, ни холодно. В Питере я видел фотографов. Ну и что из того, что мы вышли из подъезда? Он достал фотоаппарат, я прикрыл Анастасию. Откуда я знаю, может, человек стрелять собрался?" Ринат также дал понять, что слухи и домыслы о его с Анастасией отношениях его не волнуют, пишет "Комсомольская правда".