Земфира высказалась о скандальной драке

Как мы уже писали, певица Земфира на днях оказалась в центре скандальной истории. Поход в магазин за покупками для артистки закончился плачевно. Один из сотрудников супермаркета поднял на нее руку. В самом магазине поначалу говорили, будто инициатором потасовки стала Земфира. Она будто бы оскорбила одного из сотрудников, он ответил тем же. Услышав нелицеприятные слова в свой адрес, певица якобы ударила мужчину, а он дал сдачи. После инцидента Земфира отправилась в милицию, где по факту нанесения побоев было заведено уголовное дело. Как выяснилось, в озвученной версии было не так много правды. Земфира впервые с момента скандала сама высказалась по этому поводу. "Комментировать бред, который озвучил кем-то обиженный сотрудник, не считаю нужным, поскольку в озвученной журналистами версии нет ни слова правды, - говорит певица. - Вам нужны мои комментарии? Я получаю каждый день тонны писем с благодарностями от неизвестных мне людей. К чему они мне? Я иду в магазин, совершаю покупку и получаю в глаз от восемнадцатилетнего пацана, неважно какой национальности. И эта страна не может меня защитить, в этой стране не работают законы, потому что их нет. Меня начинают шантажировать, чтобы получить сенсацию, на меня начинает давить милиция, чтобы по горячим следам раскрыть дело и наказать гастарбайтера, но я часами сижу в отделении, а у них нет на меня времени. Я устала от этого произвола. Я хороший музыкант и честный человек, и я не хочу иметь с этим ничего общего…" В магазине теперь тоже озвучивают несколько иную версию произошедшего. "Действительно, 13 ноября между Земфирой и сотрудником магазина произошел конфликт по поводу ненадлежащего обслуживания, — рассказал генеральный директор супермаркета Михаил Лесюк. — Я акцентирую внимание на том, что в ходе конфликта тема национальной принадлежности не затрагивалась. В результате конфликта сотрудник нашего магазина проявил недопустимую грубость — ударил женщину. Кроме того, имеется видеозапись, которая подтверждает, что Земфира и пальцем не тронула этого сотрудника. По данному факту проводится разбирательство правоохранительными органами. Сотрудник, допустивший данное действие, уволен. Администрация магазина приносит извинения Земфире за недопустимое поведение сотрудников магазина". В милиции уже ведется расследование по факту нанесения побоев певице. Сама Земфира после милиции отправилась в ближайший травмопункт — зафиксировать побои. В те же сутки была изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения и опрошены свидетели, находившиеся в магазине, пишет "Московский комсомолец". Мужчина, предположительно, ударивший певицу, был установлен. Но опознание проведено не было: ввиду занятости Земфира не смогла прийти в отделение милиции.