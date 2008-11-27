Снаткина рассказала о своем недуге

27 ноября 2008, 13:08

Актриса Анна Снаткина за последние несколько лет стала одной из самых востребованных на телевидении актрис. Сериалы с ее участием один за другим появляются на телеканалах, и сейчас сложно даже представить, что буквально несколько лет назад эта хрупкая девушка не могла даже ходить. Конечно, тогда о съемках в кино не могло быть и речи. Снаткина была почти парализована, пишут "Аргументы и факты". "У меня было много спортивных травм позвоночника, - делится девушка. - После того как я поступила во ВГИК, резко закончила заниматься спортом, и мышцы спины ослабли... Готовясь к съемкам картины, брала уроки фехтования. Неудачно развернулась и… оказалась в больнице. Это был тяжелый период... Я проходила в корсете около двух лет. Болезнь дала осложнения на ноги. Было время, когда я, лежа на заднем сиденье машины, ездила в институт. Именно поэтому победа в шоу "Танцы со звездами" была такой значимой для меня. Когда танцевала, все время ходила по краю лезвия. Об этом мало кто знал, но любое неудачное движение могло привести к новой травме..." Спортивная закалка давала о себе знать не только в борьбе с недугом. Нацеленность девушки на работу и результат привела к тому, что еще пару лет назад она и подумать не могла о создании семьи. "Когда я это говорила, мне было лет 20. Я и сейчас карьеристка. Но чем старше становлюсь, тем больше понимаю: для женщины очень важно, чтобы рядом был любимый человек. Я раньше думала, что за актера замуж никогда не выйду. А сейчас мне все равно, правда! - уверяет Анна. - Попадаются и хорошие люди среди артистов, и плохие - среди бизнесменов. И наоборот. Все зависит исключительно от человека. Главное, чтобы он любил..." Кстати, сейчас немало слухов ходит о романе Снаткиной с партнером по сериалу "Общая терапия" Андреем Чернышовым. "Мы с Андреем поддерживаем очень теплые отношения, часто созваниваемся, - призналась девушка. - Андрюшка - замечательный! Это один из лучших партнеров, которые у меня когда-либо были! Очень заботливый, нежный человек. Во время съемок "Терапии" он постоянно приносил мне фрукты с утра на площадку, а я его подкармливала шоколадками и печеньем, Чернышов обожает сладкое. А насчет секс-символа - он сам, мне кажется, иногда стесняется того, что его все считают мачо".

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