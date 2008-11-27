«Евровидение-2009» откроется в Москве 9 мая

Московские власти утвердили план проведения конкурса "Евровидение-2009" - он откроется 9 мая на Воробьевых горах и завершится 16 мая в Гостином дворе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской администрации. "Согласно распоряжению мэра, "Евровидение" пройдет с 1 по 16 мая. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а финал конкурса - 16 мая в спортивном комплексе "Олимпийский". Церемония открытия состоится 9 мая в 20.00 на Университетской площади на Воробьевых горах, церемония закрытия - 16 мая в 23.30 в Гостином дворе", - сказал сотрудник горадминистрации. Из-за проведения конкурса в столице может быть изменен режим работы городского транспорта. По его словам, оплата расходов по подготовке и проведению конкурса будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, средств бюджета города Москвы и привлеченных средств. "Специальную рабочую группу по подготовке и проведению "Евровидения-2009" возглавит заммэра Валерий Виноградив", - сказал сотрудник столичной мэрии. Международный музыкальный конкурс "Евровидение" проводится в стране-победительнице предыдущего конкурса. Россия получила право провести музыкальный марафон в 2009 году благодаря победе Димы Билана на "Евровидении-2008" в Белграде с песней "Believe me". Отметим, что украинка Ани Лорак заняла на этом конкурсе второе место.