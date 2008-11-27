Как Тутта Ларсен попала на телевидение

27 ноября 2008, 13:21

Популярная телеведущая и выпускница факультета журналистики МГУ Тутта Ларсен рассказала о своих незабываемых студенческих годах и карьерном взлете. "Журфак – удивительное место! Это микроцентр молодежной вселенной. Он всегда был местом средоточия передовых сил молодежной культуры. Когда я там училась, постоянно наблюдала разношерстную лохмато-косо-кожаную публику мужчин с длинными волосами, девушек, нервно курящих тут же, прогуливающих лекции. Еще у нас была прослойка детей богатых родителей и мажоров, которые учились на международном или телевизионном отделении, нарядных девочек, которые ходили в норковых шубах и приезжали на дорогих автомобилях. Это было всегда", - с улыбкой вспоминает Тутта в очередной серии "Журфака" на интернет-телеканале Russia.Ru. Ларсен помнит и своих звездных однокурсников. "У нас был целый полк людей, которые делали передачу "До 16 и старше". Федя Павлов-Андреевич, Катя Миль. Но это было не близко мне. Я была типичная общежитская крыса, которая вечно хочет жрать и спать, потому что в общаге не спали никогда, а всегда общались и тусовались, - с ностальгией в голосе поведала телеведущая. - Мне были ближе люди, которые приехали из других городов, которые тоже пытались свой быт как-то обустроить в этом чудовищном ДАСе (Дом аспиранта и студента – название общежития МГУ – прим. Дней.Ру). Столичные ребята держались особняком, немножко свысока. Мои московские соратники по журфаку достигли гораздо меньших успехов, чем те, кто, как я, боролся за выживание первые пару лет". Борьба за выживание выработала в Тутте стойкость и помогла в достижении блестящих результатов. "На втором курсе я пошла работать в информационное агентство. Моим первым заданием было сделать интервью об археологических раскопках на Манежной площади. Было ужасно интересно, - с иронией призналась Ларсен. - Затем знакомые девчонки затащили меня в фирму в отдел рекламы стажироваться. А потом Борис Зосимов (предприниматель, один из основателей телеканала MTV – прим. Дней.Ру) решил делать молодежное телевидение, стал всех пробовать. Я училась на третьем курсе, и меня забраковали на телеканале "2х2". Сказали, что я сильно жестикулирую. Я еще где-то полгода работала корреспондентом, делала какие-то интервью. А потом, когда уже случился форс-мажор и некому было выйти в прямой эфир в два часа ночи, я была единственным человеком, который хоть как-то в кадре до этого работал. Меня, как щенка, туда зашвырнули, а Зосимов это видел. В этот день он смотрел телевизор. Позвонил и сказал: "А что девочка не работает у нас ведущей?" А ему: "Уже работает". Ларсен прокомментировала нападки злых языков на факультет журналистики МГУ и разговоры о профнепригодности выпускников этого вуза, в частности то, что "люди с улицы" заполонили телеканалы. "Сейчас действительно время дилетантов. И передачи ведет кто угодно, только не телеведущий. Поющие трусы уже стали говорящими трусами, - поведала печальную истину Тутта. - И иногда очень жаль. А люди с моего курса процентов на 60 очень хорошо реализовались. Журфак - это нахождение себя, очень важное и дорогое для меня место".

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