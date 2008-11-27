Пэрис Хилтон вновь свободна

Зарубежные таблоиды шутят, что красавица-миллиардерша «выносила» свой последний роман девять месяцев. Именно столько Пэрис Хилтон прогуляла с музыкантом Бенджи Мэдденом. И, несмотря на слухи о возможной свадьбе, Пэрис рассталась с бойфрендом так же решительно, как и со всеми предыдущими. Уж чем конкретно расстроил блондинку Бенджи, никто не знает. Возможно, Хилтон решила просто отдохнуть от бурных чувств. На днях Пэрис была замечена в одном из модных клубов Лос-Анджелеса. Девушка была одна, но при этом совсем не грустила. А вот бывший возлюбленный Хилтон тем временем развлекался в компании приятелей на другом конце города. Новой спутницы рядом с Мэдденом пока никто не заметил.