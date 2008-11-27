Бритни Спирс призналась, что муж бросил ее

Легендарная американская певица Бритни Спирс (Britney Spears), которая в 2006 году подала на развод с отцом своих двоих детей Кевином Федерлайном (Kevin Federline), призналась, что на самом деле инициатором расставания стал ее бывший муж. Ранее поп-звезда не обсуждала свой сложный бракоразводный процесс с прессой и лишь сейчас, спустя два года, решила затронуть тему своего брака и лишения прав опеки над детьми. «Я никогда не думала, что мой муж решит бросить меня, - призналась Бритни в интервью с журналом Rolling Stone, - Чтобы быть очень хорошей мамой, твой ребенок должен быть твоей круглосуточной работой. Я хочу воспитывать своих детей и находиться с ними целыми днями. Если бы Кевин не ушел, я бы с удовольствием была с ними 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Я думаю, что они похожи на меня и совсем не похожи на своего отца».