Скарлетт Йоханссон устроит вторую свадьбу

Кажется, роль невесты пришлась по вкусу молодой актрисе. Как известно, пару месяцев назад Скарлетт Йоханссон вышла замуж за актера Райана Рейнольдса. Довольно скромная церемония в кругу родных и самых близких друзей прошла на родине Рейнольдса – в Канаде. Поразмыслив, Йоханссон решила, что ей хочется надеть свадебное платье еще раз, да и само торжество провести по более высокому разряду. В связи с этим Скарлетт уже оповестила своих друзей, что устроит вторую свадьбу в Америке. Церемония должна состояться уже в следующем месяце. О том, где именно хочет устроить праздник блондинка, пока не известно, но совершенно точно можно сказать, что на этой свадьбе будут гулять не менее двухсот гостей. И это только со стороны невесты!