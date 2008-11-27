Гребенщиков пропал в Индии

Легендарный солист "Аквариума" Борис Гребенщиков, уехавший накануне своего 55-летия в Индию, пропал за границей, сообщает LIfe. Друзья артиста не находят себе места от беспокойства. Ведь в крупнейшем городе Индии Мумбае террористы захватили в заложники несколько сот человек. Где находится сейчас Борис Борисович не могут с полной уверенностью сказать даже его коллеги. - Я не могу до него дозвониться, - говорит звукорежиссер группы Сергей Докшин. - Не знаю, что и думать. Борис планировал поехать в Тибет, это далеко от Мумбая, но мне все равно как-то не по себе. Дочь артиста Алиса, которая уже несколько недель живет на даче, о трагедии в Мумбае узнала от друзей отца. - Телевизор я не смотрю, - призналась молодая мама. - Там слишком много всего страшного показывают. А мне волноваться нельзя, я кормящая мама. Моему сыночку Лешеньке исполнилось всего полгодика и я его всячески оберегаю от стресса. Что касается папы, то я уверена, с ним все в порядке. Он далеко от места теракта.