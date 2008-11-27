3 декабря, ST@RS-чат с телеведущей Татьяной Рамус. Начало в 16.00

Узнайте все о том, как защитить свои права, как не попасться на удочку мошенников, как уберечь свое здоровье и облегчить жизнь в большом городе! 3 декабря состоится ST@RS-чатс телеведущей Татьяной Рамус - автором программы «Зверни увагу!». Вы сможете из первых уст получить много полезной информации о том, с какими проблемами ежедневно сталкиваются жители мегаполиса, а также узнать возможные пути их решения, которые были представлены в программе «Зверни увагу з Тетяною Рамус»: начиная от того, какие комнатные растения опасны для здоровья, заканчивая тем, как не попасться на удочку мошенников и не получить поддельные визы. А также на чате вы сможете предложить свои интересные темы, которые в дальнейшем станут основой программ «Зверни увагу з Тетяною Рамус»