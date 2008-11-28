Секс-признание Лолиты на шоу «Суперстар-2008»

Лолита в очередной раз эпатировала публику на съемках проекта «Суперстар-2008». Если в прошлом году неподражаемая телеведущая в своем шоу «Без комплексов» заявила, что изменила мужу, то на этот раз фантазия завела певицу гораздо дальше, сообщает Life. Лола во всеуслышание заявила, что находится в интересном положении, и виновником этого является один из членов жюри. Однако откровения Милявской не вызвали у окружающих ничего, кроме смеха. Больше всех веселился сам «будущий отец» Сергей Соседов. О своем романе со знаменитым музыкальным критиком Лолита рассказала, чтобы защитить его от нападок остальных членов жюри. Обсуждая очередное выступление, Тута Ларсен заявила, что Соседов ничего не понимает в межполовых отношениях. - Когда дело доходит до отношений между мужчиной и женщиной, это настоящие, сильные чувства, - начала дискуссию телеведущая. - И Сергей Соседов ничего в этом не соображает, это чувство ему просто недоступно. - Тута, что ты про меня знаешь? Осуждаешь, непонятно за что, - начал оправдываться музыкальный критик. После этого Лолите не оставалось ничего другого, кроме как вступиться за члена жюри. - В защиту Сергея Соседова я хочу сказать: у меня с ним было! И я беременна, - под общий смех заявила Лола.