Фанатка написала книгу о Ксении Собчак

Преклоняясь перед скандальным имиджем светской львицы, поклонница написала книгу о своем кумире. 18-летняя жительница Первоуральска Свердловской области Маргарита Кузнецова написала настоящее пособие для девушек, мечтающих быть похожими на знаменитую телеведущую, сообщает Life. - Я обожаю Ксюшу Собчак! - рассказывает автор. - Она просто классная! Настоящая львица, как и положено быть каждой женщине. Надеюсь, мои «вредные» советы помогут девушкам стать хоть чуточку на нее похожей! Издание «Гламурные дешёвки, но стервы дорогие» состоит из 52 страниц, и больше похоже на глянцевый журнал, чем на книгу. Однако автор не собирается останавливаться на достигнутом: - Первый экземпляр я отправлю Ксении, и, если она одобрит, обязательно напишу продолжение! - говорит Маргарита.