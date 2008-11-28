Алферовой стало плохо на гастролях

Ирина Алферова сильно простудилась на гастролях в Нижнем Новгороде. У нее резко поднялась температура, начался и сильный кашель. Актриса была вынуждена обратиться к помощи медиков. - Меня приятно удивил уровень нижегородских врачей-гомеопатов, по сравнению с московскими эскулапами ваши врачи намного лучше, - говорит Ирина Ивановна, - Они мне отменили лекарства, которые когда-то назначали столичные медики и вылечили меня народными средствами. Сейчас мне значительно лучше, сообщает Life. Режиссер театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз предложил Алферовой отменить спектакль и отлежаться несколько дней в больнице. - У меня еще держится температура и жуткая слабость, но отменить спектакль я не могу, - поделилась Алферова. - Тем более врачи дежурили весь спектакль в театре.