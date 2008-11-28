Место Галкина на Первом занял Дибров

Новое - хорошо забытое старое: таков негласный девиз видоизмененного шоу «Кто хочет стать миллионером?». У проекта - вторая жизнь, и главное место в ней вновь занимает харизматичный остряк Дмитрий Дибров. На такой кандидатуре остановили свой выбор идеологи шоу, которые несколько месяцев подряд искали замену Максиму Галкину. Тяжелым, впрочем, был не сам процесс - желающих нашлось предостаточно, а вопрос выбора: как не ошибиться, кто «выстрелит»? Именно Дибров показался руководству тем шоуменом, который отвечает основным требованиям задумки. Телеведущий и запутает героев программы профессиональнее других, и неповторимой улыбкой в два счета собьет ход мыслей. Всего этого, по словам сотрудников «Миллионера», не хватало его молодому коллеге Максиму Галкину, сообщает Life. Напомним, около месяца назад Первый канал приобрел у компании 2waysTraffic лицензию на право обладания легендарным проектом, и тогда же было решено, что в кресло ведущего сядет новый персонаж. В останкинских коридорах зашептались: Максиму не примерить больше роль самого начитанного, хоть и с подсказками, мужчины страны. Вскоре был проведен кастинг на место, нагретое Галкиным, и его результат заставил довольно улыбнуться бывалых телевизионщиков.