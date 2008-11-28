Определены лучшие песни 2008 года

6 декабря в Государственном Кремлевском Дворце состоится телевизионный музыкальный фестиваль «Новые Песни о Главном». Отдельно предложено голосовать за лучшую песню прессе. После подсчета голосов — выберут лучшую, сообщает Правда. ру Песенки все, конечно, старые и приелись народу уже несколько, однако, на Первом надеются, что голосовать за них будут. Потому что, как известно, в популярной музыке главное к любой попсовой композиции народу попривыкнуть. Чтобы год или два звучала на всех радиостанциях, с экранов телевизоров и как можно чаще. Чтобы мелодия постоянно крутилась не только на языке, но чтоб надолго засела в подсознание. Да, и еще, чем проще, тем лучше. Четыре ноты — это максимум. Среди выбранных исполнителей: Киркоров «Галки», Ротару «Не уходи», Кобзон «Старинный вальс», Долина «Любовь и одиночество», Леонтьев «Бродяга-аккордеон», Бабкина «Ягода-любовь», Аллегрова «Он тебе не нужен», Меладзе «Вопреки», Пресняков + Подольская «Ты со мной», Варум «Где ты», Агутин «Не уходи», Гвердцители «Лестница», Лайма + Моисеев «Прибалтийский роман», Жасмин «Пей любовь до дна», Фабрика «Мы такие разные», Потап и Настя «Почему», Орбакайте «Солнце», ВИА ГРА «My emancipation«, Пьеха «На ладони линия», Лещенко «Танго», Распутина «Холодно», Город 312 «Невидимка», Зара «По краю любви», Тишман «Вечер. Холодно», КВАТРО «Романс. С любовью», БиС «Катя», Дайнеко «Стоп, куда же я иду», БандЭрос «Манхеттен», Кадышева+Басков «Вхожу в любовь», Басков «Внезапная любовь», Корни «Про тебя», Инь-Ян «Карма», Маликов «Моя, моя», Топалов «Глаза цвета неба», Фриске «Жанна Фриске», Ковальчук «Толкни меня», Токио «Верю я», Максим «Научусь летать», Седокова «Привыкаю» и другие счастливчики. Вот и получается, что «Новые песни о главном» поют все те же — старые исполнители.